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23:40, 16 января 2024Силовые структуры

Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

Полковника Росгвардии Волкова осудили на 6 лет по делу о защите Крымского моста

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова.

Офицер признан виновным в причастности к закупке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

Второй Западный окружной военный суд

Суд учел в срок наказания время нахождения фигуранта под домашним арестом. Кроме того, полковника не лишили наград и воинского звания, несмотря на требования обвинения. Росгвардия может заявить к нему гражданский иск.

О задержании Волкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 28 марта. Полковник фигурирует в деле о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Ущерб составил около 400 миллионов рублей. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

29 марта Волкова доставили в суд для избрания меры пресечения. Его обвиняли в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Крымского моста. Ущерб по делу составил 395 миллионов рублей.

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Защита Волкова намерена обжаловать приговор

Волков не признал вину и заявил, что действовал согласно установленному порядку и законодательству. Судья, в свою очередь, отметил, что закупленные для Росгвардии комплексы являются боеспособными, но им требуется модернизация и дополнительная закупка специальных изделий.

Защита Сергея Волкова намерена обжаловать приговор. Адвокат Владимир Андрусенко отметил, что ведомство закупило системы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции подобного типа.

Кроме того, полковник утверждает, что комплексы предназначались не для защиты Крымского моста, а для обеспечения безопасности подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации.

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Следствие считает, что Волков знал о приобретении некачественной аппаратуры

Как сообщила в марте газета «Коммерсант», Волков знал, что приобретает некачественную аппаратуру для борьбы с беспилотниками возле Крымского моста.

По версии следствия, в 2020 году Росгвардия должна была прибрести два радиолокационных комплекса для защиты инфраструктурного объекта, однако ответственный за их покупку офицер начал выполнять задачу в конце сентября, накануне закрытия финансового года, из-за чего выделенные на покупку деньги могли вернуть обратно в бюджет.

Волков также опасался, что его действия могут привести к срыву исполнения поручения президента России Владимира Путина по Крымскому мосту от 2018 года. По этой причине офицер распорядился срочно приобрести два комплекса «Орел-БПЛА», при этом зная, что они имеют худшие технические характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием.

После этого Росгвардия заключила госконтракт с ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» на поставку двух систем по борьбе с беспилотниками.

В середине ноября 2021 года эксперты установили, что указанная аппаратура не способна эффективно выполнять свои задачи. В июле 2022 года ее эксплуатация была приостановлена.

Следствие отмечало, что Волков не поставил в известность свое руководство и направил подписанные документы в департамент реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии.

В суде по избранию меры пресечения полковнику следователь ГВСУ СКР заявил, что обвиняемый пытался противодействовать расследованию и скрывать улики.

Адвокаты офицера считают, что вины их подзащитного в сложившейся ситуации нет.

Все комплексы были успешно поставлены в войска и эксплуатируются. Уголовное дело связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны вышестоящего начальства

адвокат Сергея Волкова

Защита утверждала на суде, что Волков в силу занимаемой должности не мог повлиять на тип и технические характеристики комплексов для борьбы с беспилотниками, которые поступили в войска, а также на цену, по которой Росгвардия их приобрела.

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      Марина Совина
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