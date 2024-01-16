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16:35, 16 января 2024Силовые структуры

Полковник Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

Суд дал 6 лет полковнику Росгвардии Волкову за плохую защиту Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, который проходит по уголовному делу о поставках неэффективной защиты Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд не стал лишать его государственных наград.

Иск Росгвардии на сумму почти 400 миллионов рублей передан на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.

Волков отрицает свою вину и утверждает, что действовал согласно установленному законодательством порядку. По данным следствия, он приобрел некачественную аппаратуру — комплексы «Орел-БПЛА» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами около Крымского моста, которые не могли противостоять боевым дронам Украины.

Прокурор просил для Волкова семь лет заключения.

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      Любовь Ширижик
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