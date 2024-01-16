Володин заявил о предотвращенной благодаря СВО третьей мировой войне

Спикер ГД Володин: СВО предотвратила начало третьей мировой войны

Специальная военная операция (СВО) помогла предотвратить третью мировую войну. Об этом в ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы заявил ее спикер Вячеслав Володин. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.

По заявлению Володина, начало третьей мировой могло бы привести к катастрофическим последствиям, однако российские военнослужащие встали на защиту мира.

«Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только России, но и других государств, и в первую очередь государств Европы», — заявил спикер Госдумы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины, а также ликвидация идеологии неонацизма. Целью России он назвал смещение украинского режима.