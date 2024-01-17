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12:58, 17 января 2024Спорт

Быстров предложил пригласить Моуринью в «Спартак»

Быстров предложил пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера «Спартак»

Фото: ZFabio Frustaci / Globallookpress.com

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Владимир Быстров назвал кандидатуру на пост главного тренера московского клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

Быстров предложил пригласить в клуб португальца Жозе Моуринью. «Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки»? — заключил он.

16 января стало известно, что Моуринью уволили с поста главного тренера итальянской «Ромы», который он занимал с 2021 года. Его сменил бывший футболист команды Даниэле Де Росси.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций. Специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал», «Интер», «Порту» и «Бенфику», но никогда не работал с национальными командами.

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      Дарья Коршунова
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