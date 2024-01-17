Губернатор раскрыл масштабы атак на Белгородскую область за сутки

Губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили 38 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за вторник, 16 января, выпустили по Белгородской области 38 снарядов. Масштабы атак на российский регион раскрыл его губернатор в Telegram-канале.

В Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Впоследствии они сбили четыре ракеты из чешской РСЗО RM-70 Vampire и поразили два украинских беспилотника.

В Белгородском районе по двум селам — Устинка и Журавлевка — противник выпустил 14 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. В Козинке Грайворонского городского округа под удар попал инфраструктурный объект связи — он был атакован дроном-камикадзе. Еще два беспилотника упали в Губкинском и Грайворонском городских округах.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попал поселок Прилесье — по нему выпустили семь снарядов. Еще шесть минометных снарядов прилетело в Шебекинский городской округ — там под удар попал населенный пункт Белянка. Никто не пострадал.

В Белгороде в ночь на среду, 17 января, действовал сигнал ракетной опасности. Его отменили спустя четыре часа после введения.