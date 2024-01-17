Губернатор раскрыл масштабы атак на Белгородскую область за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за вторник, 16 января, выпустили по Белгородской области 38 снарядов. Масштабы атак на российский регион раскрыл его губернатор в Telegram-канале.
В Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Впоследствии они сбили четыре ракеты из чешской РСЗО RM-70 Vampire и поразили два украинских беспилотника.
В Белгородском районе по двум селам — Устинка и Журавлевка — противник выпустил 14 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. В Козинке Грайворонского городского округа под удар попал инфраструктурный объект связи — он был атакован дроном-камикадзе. Еще два беспилотника упали в Губкинском и Грайворонском городских округах.
В Краснояружском районе под минометный обстрел попал поселок Прилесье — по нему выпустили семь снарядов. Еще шесть минометных снарядов прилетело в Шебекинский городской округ — там под удар попал населенный пункт Белянка. Никто не пострадал.
В Белгороде в ночь на среду, 17 января, действовал сигнал ракетной опасности. Его отменили спустя четыре часа после введения.