Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 17 января 2024Россия

Губернатор раскрыл масштабы атак на Белгородскую область за сутки

Губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили 38 снарядов по Белгородской области

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за вторник, 16 января, выпустили по Белгородской области 38 снарядов. Масштабы атак на российский регион раскрыл его губернатор в Telegram-канале.

В Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Впоследствии они сбили четыре ракеты из чешской РСЗО RM-70 Vampire и поразили два украинских беспилотника.

В Белгородском районе по двум селам — Устинка и Журавлевка — противник выпустил 14 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. В Козинке Грайворонского городского округа под удар попал инфраструктурный объект связи — он был атакован дроном-камикадзе. Еще два беспилотника упали в Губкинском и Грайворонском городских округах.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попал поселок Прилесье — по нему выпустили семь снарядов. Еще шесть минометных снарядов прилетело в Шебекинский городской округ — там под удар попал населенный пункт Белянка. Никто не пострадал.

В Белгороде в ночь на среду, 17 января, действовал сигнал ракетной опасности. Его отменили спустя четыре часа после введения.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

      Артемий Лебедев высказался об отмене концертов Галкина

      В Кремле ответили на вопрос о возможной амнистии ряда категорий осужденных

      В российском регионе задержали двух мужчин за расправу из-за долга

      Автомобилистов призвали отложить поездки по нескольким трассам

      В Турции назвали сроки решения проблемы с платежами из России

      Иммунолог объяснил рост заболеваемости коклюшем в России

      Вяльбе осудила сбежавших из России в США фехтовальщиков

      Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

      Книги Акунина предложили раздать даром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше