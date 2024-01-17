Москву завалит сильнейшим более чем за 10 лет снегопадом

Синоптик Тишковец: в Москве наметет сугробы высотой до 54 сантиметров

В четверг, 18 января, Москву завалит снегопадом, который станет сильнейшим более чем за 10 лет. Об аномальных осадках жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, под влиянием теплого атмосферного фронта, проходящего с запада, на столицу во второй половине дня обрушатся обложные снегопады. Они начнутся примерно в 13-14 часов и закончатся лишь через сутки. В результате в Москве выпадет 10-15 миллиметров, или примерно 25 процентов от месячной нормы осадков.

Тишковец допустил, что показатель за 18 января сможет побить рекорд более чем 10-летней давности — так, в 2013 году в осадкомеры попало 10 миллиметров снега. После обильных осадков сугробы в некоторых районах могут достигнуть более чем полуметровой величины, что в 1,5 раза больше климатической нормы для середины зимы. Максимальная высота снежного покрова может составить 54 сантиметра, добавил эксперт.

Ранее в этот же день «Автодор» призвал автомобилистов отказаться от дальних поездок 17 и 18 января по ряду российских трасс из-за непогоды.