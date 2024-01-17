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11:51, 17 января 2024Среда обитания

Автомобилистов призвали отложить поездки по нескольким трассам

«Автодор» призвал автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за снегопадов

Фото: Valery Lukyanov / Globallookpress.com

Автомобилистов попросили отложить поездки по нескольким трассам в среду и четверг, 17 и 18 января, из-за непогоды. К этому водителей призвали в Telegram-канале госкомпании «Автодор».

В пресс-службе предупредили, что в ближайшие сутки из-за повышения температуры до околонулевых показателей на дорогах прогнозируются сильные снегопады. Обильные осадки 17 января на трассе М-12 «Восток» в республике Татарстан будут идти до 14 часов. Помимо этого, в Ростовской области и на Кубани при температуре около нуля градусов ожидаются дожди.

Эпицентром непогоды, отметили авторы сообщения, станет Подмосковье. Снегопад в регионе начнется ближе к 18 января. Помимо этого, осадки в тот день прогнозируются на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях, М-12 «Восток» в Московской и Владимирской областях, а также на ЦКАД. В связи с трудными погодными условиями «Автодор» попросил водителей отказаться от дальних поездок по вышеуказанным дорогам.

Ранее в этот же день стало известно, что сотни машин застряли на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области из-за сильного ветра, снега и сниженной видимости. Аналогичная ситуация наблюдается на М-12, движение на части которой пришлось перекрыть.

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      Полина Кислицына
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