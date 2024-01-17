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13:52, 17 января 2024Россия

На участок российской дороги с самыми частыми авариями привезли священника

В ХМАО священника привезли на участок дороги с частыми авариями для освящения

Фото: Allatrust / Shutterstock / Fotodom

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на участок дороги, где аварии случаются чаще всего, привезли священника для проведения обряда освящения. Таким образом власти решили предотвратить ДТП в будущем, сообщил Telegram-канал «Мегаполис Югра».

По сведениям российского издания, с начала года на дорогах в ХМАО произошло 11 ДТП. В результате трех автолюбителей спасти не удалось, еще 17 получили травмы.

Самые опасные участки — из Сургута в Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также трасса «Северный обход города Сургута».

В связи с этим сотрудники ГАИ Сургутского района обратились в Храм Николая Чудотворца с просьбой освятить эти дороги. Священник не отказался: прочитал молитвы, окропил водой проезжую часть в опасных местах, а также само отделение ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Югре пьяный полицейский устроил ДТП и попал под служебную проверку.

Пострадавшую от его действий автомобилистку спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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