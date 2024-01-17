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19:31, 17 января 2024Силовые структуры

Начальника российской колонии отправили под домашний арест по делу о взятке

В Казани суд отправил под домашний арест начальника колонии по делу о взятке

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест начальника исправительной колонии №2 Марата Сайфутдинова, обвиняемого по делу о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Находиться под арестом Сайфутдинов будет до 15 марта. Фигурант обвиняется в пяти эпизодах взяточничества. По версии следствия, начальник колонии обещал осужденным за вознаграждение послабление режима содержания и содействие в получении УДО.

Таким образом с декабря 2020 года по июнь 2023 года фигурант получил взятками продукты и товары, а также оплату услуг на 396 тысяч рублей.

По данным «Коммерсанта», от одного из заключенных начальник колонии потребовал оплатить закупку 50 кур, телевизора, 200 тюльпанов, музыкального центра, а также ремонт машины. Кроме того, фигурант ежемесячно получал от мужчины продукты на 30 тысяч рублей.

Сайфутдинов признал вину частично.

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      Илона Палей
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