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18:13, 17 января 2024Силовые структуры

Неизвестные выстрелили в автобус с молодежной хоккейной командой в Подмосковье

В Подмосковье выстрелили в автобус с командой Молодежной хоккейной лиги

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Подмосковье неизвестные на автомобиле с прибалтийскими номерами выстрелили в автобус, в котором ехала команда Молодежной хоккейной лиги «СКА-Карелия». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел вечером 16 января. Автобус направлялся домой в город Кондопога со стадиона «Балашиха Арена», где карельские хоккеисты одержали победу над местным клубом «Русские витязи». Однако на шоссе Энтузиастов их нагнала машина Audi A6. Она поравнялась с автобусом, после чего из нее последовал выстрел. Предположительно, целились в водителя.

Сразу после этого автомобиль поспешил скрыться. Пострадавших нет. На место были вызваны полицейские.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России, сообщение о произошедшем поступило в 22:55. По предварительной версии, неизвестные стреляли из травматического пистолета. Злоумышленников разыскивают.

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      Илона Палей
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