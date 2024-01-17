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15:37, 17 января 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от популярного метода диагностики

Радиотерапевт Романов: противопоказанием к КТ является беременность до 12 недель

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Лучевая нагрузка при компьютерной томографии (КТ) больше, чем при рентгенографии или флюорографии, но и диагностическая ценность данного метода несравнимо выше, рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт Денис Романов. При этом некоторых россиян он предостерег от этого популярного метода в беседе с «Аргументами и фактами».

Одна компьютерная томография несет в себе только 0,7-7 процентов от максимально допустимой дозы лучевой нагрузки за год, объяснил он. Однако иногда любая лучевая нагрузка недопустима. Например, ее необходимо избегать беременным женщинам на сроке до 12 недель.

«Мы должны исключать все, что может нанести хоть малейший вред плоду, например, откладывая проведение исследования на более безопасный период или заменяя его на нерентгеновские методы: МРТ и УЗИ», — объяснил Романов. В то же время, как отметил специалист, в случаях, когда здоровье и жизнь матери находятся под угрозой, целесообразность обнаружения патологий и их устранения перевешивает риски, связанные с лучевой нагрузкой.

Противопоказанием к КТ, продолжил он, также является невозможность сохранять неподвижность в течение необходимого для диагностики времени. «Причиной могут быть психические заболевания, патологические состояния — алкогольное и наркотическое опьянение, метастатическое поражение головного мозга, травма, болевой синдром, детский возраст», — сказал врач. Он добавил, что при необходимости врачи могут погрузить таких пациентов в медикаментозный сон, чтобы провести КТ.

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Противопоказаниями к проведению КТ с внутривенным контрастированием, отметил Романов, являются повышенная чувствительность к препаратам йода, тяжелые заболевания печени и почек, некоторые болезни щитовидной железы, сахарный диабет в декомпенсированной форме, активная форма туберкулеза.

Избыточная масса тела не является противопоказанием для процедуры, уточнил врач. Он объяснил, что для таких людей используют широкоапертурные томографы и столы повышенной грузоподъемности.

Ранее врач общей практики Марина Бережная назвала правильную реакцию на появляющиеся в СМИ сообщения о новых вспышках инфекционных заболеваний. Специалист рассказала, что в современных условиях невозможно избежать подобных вспышек инфекции, и посоветовала следовать рекомендациям профильных специалистов.

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      Александра Лисица
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