В Польше захотели больше помогать Украине

Глава МИД Сикорский: Польша намерена нарастить производство боеприпасов для ВСУ

Новое правительство Польши хочет нарастить производство боеприпасов и военной техники для Украины. Об этом рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский, передает Reuters.

Он отметил, что власти страны смотрят свежим взглядом на поддержку Киева. «Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас еще есть на складах», — поделился министр.

Кроме того, добавил он, Варшава также пытается убедить союзников, что военная помощь Украине обойдется им дешевле, чем сдерживание России в случае ее победы в конфликте.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов предрек Украине дефицит боеприпасов. По его словам, европейские союзники не смогут в полном объеме финансировать и обеспечивать войска вооружением.