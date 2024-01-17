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07:27, 17 января 2024Мир

В США предрекли рост преимущества России над ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Биби :Россия продолжит наращивать преимущество над ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби предрек дальнейший рост преимущества российских войск над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«На мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться», — заявил он.

Аналитик подчеркнул успехи российской армии на фронте и допустил возможность развала обороны ВСУ из-за огромных потерь. Биби добавил, что в конечном итоге это приведет к ослаблению позиций Запада, поддерживающего Киев, чьи переговорные позиции будут ослабевать с течением времени.

Ранее стало известно, что больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими солдатами. Уточняется, что это вызвано большими потерями ВСУ на купянском направлении.

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      Марина Совина
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