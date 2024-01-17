Обнаружено ухудшение здоровья сосудов из-за стресса в детстве

JAHA: здоровье сосудов у взрослых ухудшается из-за стресса в детстве

Ученые Южного университета в Калифорнии обнаружили, что молодые люди, которые испытывали сильный стресс в период от подросткового до взрослого возраста, с большей вероятностью имеют высокое кровяное давление, ожирение и другие кардиометаболические факторы риска. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Специалисты проанализировали медицинскую информацию, полученную во время исследования здоровья 276 детей в Южной Калифорнии. Оценки показателей проводились в 13-летнем возрасте, а также в возрасте 24 лет. Участников разделили на четыре группы: стабильно высокий стресс с течением времени, снижение стресса с течением времени, увеличение стресса с течением времени и стабильно низкий уровень стресса с течением времени.

Оказалось, что при высоком уровне стресса с подросткового возраста повышается риск ухудшения здоровья сосудов, уровень общего жира в организме и жира вокруг живота, а также риск ожирения по сравнению с теми, кто чувствовал себя менее подверженным стрессу с течением времени. Во взрослом возрасте также наблюдается худшее состояние сосудов и более высокое систолическое и диастолическое артериальное давление.

Однако авторы отмечают, что основным ограничением исследования является небольшой размер выборки. Результаты должны быть подтверждены исследованиями с большим количество участников.

Кардиометаболические факторы риска являются ключевой причиной сердечно-сосудистых заболеваний и включают ожирение, диабет второго типа или преддиабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление