Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 17 января 2024Силовые структуры

Росгвардия проверит воинскую часть в ДНР после пожара с утратой оружия

Хинштейн пообещал проверку воинской части в ДНР после пожара с утратой оружия

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Росгвардия проведет проверку воинской части в Донецкой народной республике (ДНР) после пожара, который привел к утрате оружия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, руководство ведомства изучит обстоятельства произошедшего. Особому вниманию будут подвергнуты действия командира части: приказывал ли он держать оружие в пирамиде на тросиках под замками.

Хинштейн заявил, что о таком приказе рассказали авторитетные Telegram-каналы, которым нет оснований не верить. Также депутат подчеркнул, что в случае подтверждения информации, речь идет «об откровенной дурости отдельно взятого командира».

По словам Хинштейна, регламентов по хранению вооружения под замком в зоне конфликтов нет.

По данным news.ru, пожар произошел 15 января в одном из подразделений Росгвардии на юге ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Флагманы Samsung появятся в России раньше остального мира

      Названы частые виды незаконной перепланировки в квартире

      В России назвали последствия продажи всех запасов евро из ФНБ для экономики

      Москвичей предупредили о сильных заморозках

      На Украине попытались сорвать литургию УПЦ с помощью боевой песни националистов

      Россиянкам перечислили самые модные вещи в 2024 году

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Российский чиновник ограничил конкуренцию и причинил ущерб в 80 миллионов рублей

      Появилось видео уничтожения бронетранспортера ВСУ с системой M58 MICLIC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше