Росгвардия проверит воинскую часть в ДНР после пожара с утратой оружия

Хинштейн пообещал проверку воинской части в ДНР после пожара с утратой оружия

Росгвардия проведет проверку воинской части в Донецкой народной республике (ДНР) после пожара, который привел к утрате оружия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, руководство ведомства изучит обстоятельства произошедшего. Особому вниманию будут подвергнуты действия командира части: приказывал ли он держать оружие в пирамиде на тросиках под замками.

Хинштейн заявил, что о таком приказе рассказали авторитетные Telegram-каналы, которым нет оснований не верить. Также депутат подчеркнул, что в случае подтверждения информации, речь идет «об откровенной дурости отдельно взятого командира».

По словам Хинштейна, регламентов по хранению вооружения под замком в зоне конфликтов нет.

По данным news.ru, пожар произошел 15 января в одном из подразделений Росгвардии на юге ДНР.