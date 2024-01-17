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16:15, 17 января 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

В Чечне арестовали жителя по обвинению в убийстве мужчины на глазах у ребенка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Чечне суд арестовал 30-летнего жителя города Гудермес по обвинению в расправе над 55-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел днем 14 января в селе Воскресеновское. Мужчина вошел во двор домовладения потерпевшего и нанес тому множественные ножевые ранения. Спасти россиянина не удалось.

Во время допроса фигурант дал признательные показания и заявил, что совершил преступление из-за неприязни к потерпевшему.

Ранее в интернете появилась видеозапись, которую напавший снял от первого лица. На ней запечатлен момент расправы, также в кадре виден ребенок, предположительно, сын потерпевшего.

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      Илона Палей
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