Россиянка попалась полицейским с наркотиками во рту

В ЯНАО полицейские задержали женщину с наркотиками во рту

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу с наркотиками во рту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по УрФО.

В ведомстве пояснили, что женщина вызвала подозрение у полицейских и те решили к ней подойти. В ответ на все вопросы правоохранителей россиянка молчала, а документов у нее с собой не оказалось. При личном досмотре женщины в дежурной части выяснилось, что во рту она прятала пять свертков, перемотанных изолентой.

Экспертиза показала, что находящийся в них порошок — синтетический наркотик массой около четырех граммов. Женщина призналась, что уже около 24 лет страдает от наркотической зависимости, а также рассказала, что свертки случайно нашла на улице и, заметив патруль, спрятала их в рот.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.