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04:30, 17 января 2024Наука и техника

SpaceX запланировала до десяти летных испытаний Starship в 2024 году

Компания SpaceX запланировала до десяти летных испытаний Starship в 2024 году

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX запланировала провести до десяти летных испытаний перспективной многоразовой транспортной системы Starship в 2024 году, заявил ее генеральный директор Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе. Об этом пишет ArsTechnica.

По его словам, к концу текущего года SpaceX планирует использовать Starship для выведения спутников Starlink.

Кроме того, в ходе третьего летного испытания многоразовой транспортной системы компания попытается впервые повторно запустить находящиеся в космосе двигатели Raptor.

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Также в ходе третьего летного испытания Starship планируется протестировать систему развертывания полногабаритных спутников Starlink V2 и технологию орбитальной топливной дозаправки.

Ранее вице-президент по работе с клиентами и интеграции SpaceX Джессика Дженсен сообщила, что третье летное испытание многоразовой транспортной системы Starship состоится в феврале.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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      Иван Потапов
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