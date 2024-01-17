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18:53, 17 января 2024Культура

Умер сыгравший Сталина в фильме «Зоя» актер

На 74-м году жизни скончался сыгравший Сталина в фильме «Зоя» актер Вонтов

Кадр: Фильм «Зоя»

На 74-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме «Зоя», посвященном судьбе Зои Космодемьянской. Об этом сообщили в группе Театра имени Комиссаржевской во «ВКонтакте».

«Театр имени В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов. Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас», — говорится в сообщении культурного учреждения.

О причинах смерти Вонтова, а также о дате и месте прощания с актером не сообщается.

Александр Вонтов вступил в Труппу театра имени Комиссаржевской сразу после окончания театрального училища, в 1977 году. Актер служил в учреждении до самой смерти — на его счету было более 80 ролей в различных постановках.

Его фильмография также насчитывала более 80 проектов, среди которых — «Зоя», «Великая», «Салют-7», «Мажор 2» и многие другие.

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      Анастасия Астахова
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