Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:11, 17 января 2024Наука и техника

В России разработали улучшенный кассетный боеприпас для минирования

В России разработали улучшенный кассетный реактивный снаряд для минирования

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Улучшенный кассетный боеприпас для дистанционной установки минных полей при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) разработали в России. Об этом говорится в описании изобретения к патенту, передает ТАСС.

«Изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования с использованием реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности на больших дальностях и за короткий промежуток времени. На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов», — отметили в документе.

Разработчики, среди которых глава предприятия «Технодинамика» Игорь Насенков, уточняют, что изобретение относится к кассетным блокам для дистанционного минирования местности кумулятивными минами.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

В конце декабря глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России создают бикалиберную РСЗО «Возрождение» на основе системы дистанционного минирования «Земледелие».

В октябре Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что система «Земледелие» способна ставить противопехотные, противотанковые или смешанные минные поля на большом расстоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России

      Теннисист Южный объявил о смерти жены

      Названы условия для снижения цен на новостройки в России

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше