В России разработали улучшенный кассетный боеприпас для минирования

В России разработали улучшенный кассетный реактивный снаряд для минирования

Улучшенный кассетный боеприпас для дистанционной установки минных полей при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) разработали в России. Об этом говорится в описании изобретения к патенту, передает ТАСС.

«Изобретение позволит существенно повысить эффективность дистанционного минирования с использованием реактивной системы залпового огня за счет установки минных полей из противотанковых мин на местности на больших дальностях и за короткий промежуток времени. На заявляемый кассетный блок для дистанционного минирования разработана техническая документация и проведены полигонные испытания кассетных блоков для дистанционного минирования в головных частях реактивных снарядов», — отметили в документе.

Разработчики, среди которых глава предприятия «Технодинамика» Игорь Насенков, уточняют, что изобретение относится к кассетным блокам для дистанционного минирования местности кумулятивными минами.

В конце декабря глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России создают бикалиберную РСЗО «Возрождение» на основе системы дистанционного минирования «Земледелие».

В октябре Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что система «Земледелие» способна ставить противопехотные, противотанковые или смешанные минные поля на большом расстоянии.