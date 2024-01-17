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11:12, 17 января 2024Среда обитания

В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки

«Дом.РФ» предложил разрешить больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки при рождении ребенка. Об этом сообщают «Ведомости».

С такой инициативой выступили в госкомпании «Дом.РФ», ее генеральный директор Виталий Мутко отправил соответствующее письмо члену комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александру Якубовскому. Согласно предложению, запретить брать повторную льготную ипотеку нужно всем, кто брал ее с 1 января 2020 года, однако тем гражданам, у которых родился ребенок и которые хотят приобрести квартиру большей площади, можно сделать исключение и дать право воспользоваться льготной программой еще раз. В соответствии с действующими с середины декабря прошлого года правилами взять любую льготную ипотеку, кроме семейной, можно лишь один раз в жизни.

Новые ограничения «Дом.РФ» разработал для долгосрочной программы единой льготной ипотеки — ее госкомпания предлагает запустить в середине 2024 года для нескольких категорий граждан, таких как семьи с двумя детьми, инвалиды, молодые семьи до 36 лет на Дальнем Востоке и в Арктике, а также жители населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения. Однако если ключевая ставка будет выше 10 процентов, что примерно соответствует 12-процентной ставке по ипотеке, льготы должны будут работать для всех граждан — как в случае с действующей льготной ипотекой на новостройки под восемь процентов.

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Помимо этого, в письме Якубовскому «Дом.РФ» предложил на основе «кластерного подхода» определять регионы, на территории которых будет доступно дополнительное уменьшение ставки, или дополнительные категории профильных специалистов, которым положена льготная ипотека. Наконец, в госкомпании считают необходимым предусмотреть право регионов на самостоятельное определение дополнительных категорий граждан, ставка для которых будет снижена, с учетом потребностей субъекта (например, во врачах или учителях).

Ранее в январе в банке ВТБ предложили решение «нездоровой» ситуации, сложившейся в России с льготной ипотекой.

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      Полина Кислицына
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