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01:42, 18 января 2024Мир

Американский генерал предрек победу России на Украине

Генерал США в отставке Кин: Россия получит контроль над Украиной

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американский генерал в отставке, экс-начальник штаба Армии США Джек Кин заявил, что задержки и прекращение американской помощи Киеву приводит к кардинальным изменениям на поле боя. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Он предрек, что Россия получит контроль над Украиной. Генерал в отставке добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены действовать все более осторожно из-за опасений столкнуться с нехваткой вооружений и боеприпасов. По словам Кина, украинская армия перешла к обороне по всему фронту.

Ранее обозреватель Ли Хокстейдер в материале для американской газеты The Washington Post заявил о близкой победе России в конфликте на Украине. Он призвал не обращать внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы. «Реальность такова, что [президент России Владимир] Путин чувствует, что победа в пределах досягаемости», — написал журналист.

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      Марина Совина
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