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21:43, 18 января 2024Среда обитания

Генпрокуратура и СК поддержали проект об изъятии имущества за фейки об армии

Генпрокуратура и СК концептуально поддержали проект о конфискациях за фейки о ВС

Генпрокуратура и Следственный комитет (СК) концептуально поддержали законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии (ВС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к документу.

По информации агентства, инициативу также предварительно одобрили в Минюсте и Росфинмониторинге. Проект был разработан спикером Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами фракций Госдумы. Согласно документу, имущество будет изыматься в случае, если ложные сведения о ВС распространялись из корыстных побуждений.

Кроме того, дискредитация армии может повлечь лишение госнаград. Такую меру законопроект предусматривает также за реабилитацию нацизма, призывы к экстремизму и введению санкций.

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      Виктория Клабукова
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