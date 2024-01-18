Лавров заявил о поддержании Москвой регулярных контактов с талибами

Лавров: талибы контролируют власть в Афганистане, РФ поддерживает с ними связь

В Афганистане есть власть, поскольку ситуацию в стране контролирует движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию. Да, там остаются какие-то очаги напряженности, протесты, но в целом талибы власть контролируют», — констатировал глава МИД.

По словам министра, российское посольство в Кабуле никогда не прекращало свою работу, а Москва поддерживает связь с движением. «У нас регулярные контакты с талибами, в том числе по тем вопросам, которые необходимо решить, чтобы они стали полноценно признанным правительством», — заверил он.

Ранее верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада призвал группировку «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) смягчить свою стратегию в отношении Исламабада. Он считает, что группировка также должна сократить удары по пакистанской территории.