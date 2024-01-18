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18:40, 18 января 2024Мир

Президент Аргентины Хавьер Милей сравнил себя с бьющим по коммунизму львом

Хавьер Милей описал свою речь на ВЭФ картинкой льва, который бьет по коммунизму
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей подвел итоги своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе картинкой одетого в аргентинский флаг льва, который бьет молотом по красному флагу с коммунистическим символом серпа и молота. Таким изображением он поделился на своей странице в X.

«Моя речь в Давосе. Да здравствует, *****, свобода», — такой фразой лидер южноамериканской страны сопроводил картинку в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее аргентинский лидер высказался о том, что Запад находится в опасности, так как «те, кто должен защищать западные ценности», находятся во власти идей, которые неизбежно ведут к социализму. Более того, Милей подчеркнул, что коммунизм как явление провалился во всех странах, где были предприняты попытки его установления.

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      Лина Пивоварова
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