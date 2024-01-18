Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 18 января 2024Путешествия

Пассажиров семь часов продержали на борту из-за очереди самолетов в аэропорту

Пассажиров American Airlines семь часов продержали на борту самолета в Нэшвилле

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Пассажиров авиакомпании American Airlines почти семь часов продержали на борту самолета в аэропорту Нэшвилла. Об этом сообщает местный канал News Channel 5.

Лайнер прилетел из Нью-Йорка и попал в очередь из воздушных судов, которая образовалась в авиагавани. Выяснилось, что им не могли провести антиобледенительную обработку. В грузовике, который выполнял эту процедуру, кончилось топливо, а заправить его не получалось, потому что клапан примерз.

Возникла и другая проблема — при буксировке одного из самолетов сломался крюк. Также пассажиров предлагали высадить по трапам, но по неизвестной причине лестницы так и не подвезли.

Материалы по теме:
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе.Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024
В России массово отменяют рейсы из-за поломок самолетов. Пассажиры страдают и теряют деньги. Как получить компенсацию?
В России массово отменяют рейсы из-за поломок самолетов.Пассажиры страдают и теряют деньги. Как получить компенсацию?
Сегодня

Пилот застрявшего на полосе лайнера признался, что за 18 лет работы ни разу не сталкивался с такой чередой неудач. Он назвал произошедшее «воздушной комедией». Отмечается, что пассажиры с пониманием отнеслись к ситуации и проявили терпение.

Ранее змея выползла из багажного отсека на рейсе AirAsia Thai из Бангкока в Пхукет и вызвала хаос в самолете. Бортпроводнику удалось поймать рептилию в мусорный пакет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

      Россиян предупредили об опасной рекламе в поисковиках

      В Reddit приготовились к выходу на биржу

      Огневую мощь российских десантных кораблей увеличат

      24-летняя дочь Снуп Догга перенесла инсульт

      Кадыров опубликовал видео с находящимся на передовой сыном Адамом

      Украина интенсивно занялась восстановлением авиасообщения

      Раскрыты неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

      Элитную подмосковную гимназию обвинили в издевательствах над детьми бойца СВО

      Медведев вышел в третий круг Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше