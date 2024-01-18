Пассажиров семь часов продержали на борту из-за очереди самолетов в аэропорту

Пассажиров American Airlines семь часов продержали на борту самолета в Нэшвилле

Пассажиров авиакомпании American Airlines почти семь часов продержали на борту самолета в аэропорту Нэшвилла. Об этом сообщает местный канал News Channel 5.

Лайнер прилетел из Нью-Йорка и попал в очередь из воздушных судов, которая образовалась в авиагавани. Выяснилось, что им не могли провести антиобледенительную обработку. В грузовике, который выполнял эту процедуру, кончилось топливо, а заправить его не получалось, потому что клапан примерз.

Возникла и другая проблема — при буксировке одного из самолетов сломался крюк. Также пассажиров предлагали высадить по трапам, но по неизвестной причине лестницы так и не подвезли.

Пилот застрявшего на полосе лайнера признался, что за 18 лет работы ни разу не сталкивался с такой чередой неудач. Он назвал произошедшее «воздушной комедией». Отмечается, что пассажиры с пониманием отнеслись к ситуации и проявили терпение.

Ранее змея выползла из багажного отсека на рейсе AirAsia Thai из Бангкока в Пхукет и вызвала хаос в самолете. Бортпроводнику удалось поймать рептилию в мусорный пакет.