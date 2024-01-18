Ранее осужденный за избиение отца уголовник забил свою 81-летнюю мать до смерти

В Чувашии задержали уголовника, забившего свою 81-летнюю мать

В Чувашской Республике задержали 57-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в расправе над собственной 81-летней матерью. Об этом в четверг, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 января подозреваемый повздорил с матерью. Из-за возникшей к женщине сильной личной непризяни злоумышленник избил ее, нанеся множество ударов руками по голове. После госпитализации врачи боролись за ее жизнь до 15 января, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Выяснилось, что ранее уголовник уже был осужден за аналогичные преступления в отношении своего отца. Мужчина освободился в 2018 году.