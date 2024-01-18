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20:33, 18 января 2024Силовые структуры

Ранее осужденный за избиение отца уголовник забил свою 81-летнюю мать до смерти

В Чувашии задержали уголовника, забившего свою 81-летнюю мать

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Чувашской Республике задержали 57-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в расправе над собственной 81-летней матерью. Об этом в четверг, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 7 января подозреваемый повздорил с матерью. Из-за возникшей к женщине сильной личной непризяни злоумышленник избил ее, нанеся множество ударов руками по голове. После госпитализации врачи боролись за ее жизнь до 15 января, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Выяснилось, что ранее уголовник уже был осужден за аналогичные преступления в отношении своего отца. Мужчина освободился в 2018 году.

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      Владимир Седов
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