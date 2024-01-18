Танкист рассказал о возможностях взвода Т-80БВМ

Танкист Мерен: взвод Т-80БВМ способен накрыть поле размером 500 на 500 метров

Взвод модернизированных танков Т-80БВМ при работе по площадям способен накрыть поле размером 500 на 500 метров. О возможностях машин рассказал командир танковой роты с позывным Мерен в опубликованном видео Минобороны России, передает ТАСС.

«При работе без корректировщика при стрельбе с трех-четырех танков происходит очень большая площадь покрытия снарядов. То есть, когда три танка или четыре работают одновременно, получается очень большая площадь. Таким образом, не нужно в этот момент заниматься корректировкой, потому что разлет снарядов достаточно большой, и при данной стрельбе мы практически накрываем поле 500 на 500», — сказал танкист.

Он подчеркнул, что при попадании осколочно-фугасных снарядов в деревья на позициях противника площадь поражения возрастает, поскольку они разлетаются осколками на большую территорию.

Т-80БВМ является модификацией Т-80БВ. Танк получил многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», доработанный двигатель и новую радиостанцию. Защищенность машины обеспечивает комплекс динамической защиты «Реликт».

Ранее в январе Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее применение Т-80БВМ с автоматическим купольным комплексом обнаружения и подавления FPV-дронов «Сания».

В июле стало известно, что в ходе модернизации Т-80БВМ получили дополнительные блоки динамической защиты, которые прикрывают корпус и башню танка.