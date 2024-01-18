В Германии обеспокоились из-за риска остаться один на один с Россией

Politico: Шольц хочет, чтобы страны ЕС внесли больший вклад в победу Украины

В Германии обеспокоились из-за риска остаться один на один с Россией в случае, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США. Об этом сообщает Politico.

Берлин также все больше разочаровывается и во Франции, которая «ведет хорошую игру с Европой в одиночку», но при этом уровень предоставляемой Парижем военной помощи Киеву остается очень низок. В Германии опасаются, что страна потенциально может «остаться одна на руках с ребенком-Украиной».

Как отмечает издание, канцлер Германии Олаф Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры стран Евросоюза активизировались и внесли больший вклад в победу над Россией. «Начав закручивать дипломатические гайки, Шольц добивается того, чтобы другие страны ЕС перечислили оружие, которое они отправляют на фронт, что выглядит как попытка опозорить и опозорить своих коллег перед саммитом Европейского совета 1 февраля», — говорится в публикации.

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек заявил, что предложение Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus было уловкой. По его словам, цель состояла в том, чтобы заставить власти Германии вынести на обсуждение общие дебаты о состоянии вооруженных сил страны.