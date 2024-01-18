Змея устроила хаос в салоне самолета и попала на видео

CNN: змея устроила хаос на рейсе из Бангкока на Пхукет и попала на видео

Змея выползла из багажного отсека самолета, устроила хаос в салоне и попала на видео. Один из пассажиров рейса разместил его в TikTok, на кадры обратило внимание издание CNN.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе AirAsia Thai из Бангкока в Пхукет. На опубликованных в сети кадрах видно, как маленькая коричнево-белая рептилия медленно ползет по поверхности багажного отсека, а сидящие рядом пассажиры стремительно покидают свои места.

Затем бортпроводник пытается поймать змею с помощью пластиковой бутылки, но ему это не удается. В конце концов мужчина разворачивает мусорный пакет и бутылкой сбрасывает в него рептилию.

Позже на борт поднялись сотрудники наземной службы безопасности аэропорта, которые исследовали зону салона, где была поймана змея.