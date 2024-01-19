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12:32, 19 января 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали приводящую к отекам распространенную ошибку

Фото: Unsplash

Доктор Александр Мясников и врач-косметолог Наталия Николаева заявили, что прием мочегонных препаратов приводит к появлению отеков. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалисты назвали ошибкой прием лекарств этой группы в борьбе с недугом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медики отметили, что прием мочегонных препаратов вызывает отеки вопреки распространенной практике использовать их в борьбе с этим недугом. «Будет только хуже не только в плане отеков, может, ситуационно это поможет, но все остальные последствия для здоровья не стоят того», — объяснила Николаева.

Мясников добавил, что мочегонные препараты уменьшают общий объем крови. «Кровь состоит из воды и форменных элементов — эритроцитов», — пояснил он. По его словам, мочегонные лекарства выводят воду, а для организма потеря даже 200 граммов воды равносильна кровопотери.

В итоге, как подчеркнул доктор, организм будет задерживать воду и человек столкнется с обратным результатом. «Включается антидиуретический гормон: у нас кровопотеря, нам надо задержать воду. Сначала отеки уйдут, но потом они вернутся в тройной дозе», — заключил врач.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали отеки ног и одышку неочевидными признаками проблем с сердцем. Специалисты рекомендовали при отеках ног в первую очередь пройти УЗИ сердца, от результатов которого будет зависеть дальнейшее лечение.

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      Олег Давыдов
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