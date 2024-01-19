Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 19 января 2024Бывший СССР

Российские войска взяли важные высоты неподалеку от Артемовска

Представитель ДШК Селиванов: российские войска взяли высоты вокруг Богдановки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские войска контролируют примерно треть поселка Богдановка, они сумели закрепиться на высотах, окружающих населенный пункт, и постепенно замыкают его «в клещи». Об этом рассказал «Ленте.ру» представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов.

Богдановка расположена к северо-западу от Артемовска, недалеко от города Часов Яр. По словам представителя корпуса, сейчас на этом направлении держат оборону несколько украинских бригад территориальной обороны и подразделений ССО.

«Пленные говорят, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит задачи обороняться любой ценой. Важная цель — максимально уничтожать нашу живую силу и отступать с боем при невозможности удерживать фронт», — сказал Селиванов.

Он также упомянул, что штурмовики отряда «Борз», действующие на территории Богдановки, активно ищут проходы в минных полях, чтобы продолжить наступление.

Его сослуживец, заместитель командира отряда Енисей (входит в состав ДШК) с позывным Гаршти пояснил, что за последние несколько недель активность украинской армии на этом участке снизилась почти до минимума.

«Практически не работает артиллерия и минометы. Единственное, усилились атаки БПЛА. Если появляется любая машина, на нее заходит до трех целей. Первая — подбивает транспорт, вторая бьет по группе. Порой работают даже по одиночным целям, включая отдельных солдат», — заключил Гаршти.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российские войска серьезно улучшили тактическое положение в районе Богдановки. За несколько дней боев ВСУ потеряли в этом районе до 250 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Гособвинение запросило срок для обвиняемой в терроризме Треповой

      Россиянин Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

      ФСБ задержала украинца за контрабанду военной продукции в российском регионе

      Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на ТВ

      На Украине заявили о применении Россией ракеты П-35

      Уклонившегося от дрона-камикадзе российского бойца захотели наградить

      Российские войска прорвались в жилую застройку Авдеевки

      В Германии наградят критиковавшего СВО бывшего главного раввина Москвы

      Алек Болдуин лично взялся за рекламу неликвидного особняка

      Производителю F-16 и HIMARS предложили инвестировать в оборону Литвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше