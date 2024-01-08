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05:45, 9 января 2024Бывший СССР

Минобороны сообщило об улучшении тактического положения на донецком направлении

Минобороны сообщило об улучшении тактического положения на донецком направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные улучшили тактическое положение на донецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

В частности, позиции улучшены в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка.

В ходе недавних боев украинская сторона, как сообщил Астафьев, потеряла более 250 бойцов, два танка и прочую технику и вооружение.

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