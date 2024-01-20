Стало известно о возможной атаке Израилем жилого дома в Сирии

SANA: Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске

Израиль мог атаковать жилой дом в сирийской столице Дамаске. О возможной атаке стало известно агентству SANA.

«Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии», — говорится в сообщении.

Сирийские СМИ писали, что в субботу утром, 20 января, в Дамаске были слышны звуки взрывов.

Ранее в январе Иордания нанесла авиаудар по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.