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11:34, 20 января 2024Мир

Стало известно о возможной атаке Израилем жилого дома в Сирии

SANA: Израиль мог атаковать жилой дом в Дамаске
Дамаск. Архивное фото

Дамаск. Архивное фото. Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Израиль мог атаковать жилой дом в сирийской столице Дамаске. О возможной атаке стало известно агентству SANA.

«Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии», — говорится в сообщении.

Сирийские СМИ писали, что в субботу утром, 20 января, в Дамаске были слышны звуки взрывов.

Ранее в январе Иордания нанесла авиаудар по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

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