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15:00, 20 января 2024Россия

Жители российского города пожаловались на тошнотворную вонь на улицах

Жители Рязани пожаловались на запах тухлятины на улицах города
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жители нескольких районов Рязани пожаловались на тошнотворную вонь на улицах. Об этом пишет издание «Подъем».

Запах тухлятины стоит в российском городе уже на протяжении недели. Собеседник издания Василий рассказал, что люди с чувствительным обонянием просто «сходят с ума».

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«В Дашково-Песочне вонь бывает очень часто, — добавил он. — Длится это более 10 лет точно. (…) Раньше выбросы делали ночью, когда народ спит, а тут среди дня».

Другая жительница Рязани Ирина подтвердила, что неприятные запахи накрывают город уже не впервые. «К каким-то привыкли, какие-то сильно мешают жить, — подчеркнула она. — А неделю назад появился какой-то новый запах: смесь гари и тухлятины».

В выбросах горожане винят местные предприятия. В Министерстве природопользования и экологии региона, в свою очередь, заявили, что обнаружили превышение нормы по сероводороду.

Ранее в январе сообщалось, что в Воронеже жилой дом во дворе Академии правосудия погряз в нечистотах и блохах. Жители здания в российском мегаполисе страдают от этой проблемы уже несколько лет.

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      Фариза Бацазова
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