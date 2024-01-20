Жители российского города пожаловались на тошнотворную вонь на улицах

Жители Рязани пожаловались на запах тухлятины на улицах города

Жители нескольких районов Рязани пожаловались на тошнотворную вонь на улицах. Об этом пишет издание «Подъем».

Запах тухлятины стоит в российском городе уже на протяжении недели. Собеседник издания Василий рассказал, что люди с чувствительным обонянием просто «сходят с ума».

«В Дашково-Песочне вонь бывает очень часто, — добавил он. — Длится это более 10 лет точно. (…) Раньше выбросы делали ночью, когда народ спит, а тут среди дня».

Другая жительница Рязани Ирина подтвердила, что неприятные запахи накрывают город уже не впервые. «К каким-то привыкли, какие-то сильно мешают жить, — подчеркнула она. — А неделю назад появился какой-то новый запах: смесь гари и тухлятины».

В выбросах горожане винят местные предприятия. В Министерстве природопользования и экологии региона, в свою очередь, заявили, что обнаружили превышение нормы по сероводороду.

Ранее в январе сообщалось, что в Воронеже жилой дом во дворе Академии правосудия погряз в нечистотах и блохах. Жители здания в российском мегаполисе страдают от этой проблемы уже несколько лет.