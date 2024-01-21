Советник Зеленского Лещенко призвал Европу отправить домой украинских беженцев

Советник президента Украины Сергей Лещенко призвал страны Европы, которые после начала боевых действий принимали украинских беженцев, прекратить их поддержку и отправить домой. Его слова приводит издание «Аргументы недели».

Лещенко заявил, что Украина теряет целое поколение молодых людей. Советник Владимира Зеленского также подчеркнул, что для страны может оказаться катастрофой дальнейшее пребывание украинских семей в Европе. Он добавил, что молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду.

Лещенко призвал беженцев возвращаться в города, которые находятся не у линии боевых действий. Он добавил, что на Украине есть чем заняться.

Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал украинских беженцев трудиться, а не жить на пособия. Он призвал власти ФРГ последовать примеру других стран и отправить украинцев на работу. Как уточнил политик, в Нидерландах трудоустроена примерно половина украинцев, в Польше — 65 процентов, в Дании — 78 процентов.