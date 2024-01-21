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12:14, 21 января 2024Бывший СССР

Увеличилось число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ

Пушилин: 13 человек стали жертвами обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Жертвами обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в воскресенье, 21 января.

По предварительной информации, не менее 10 человек также получили ранения в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. «Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», — отметил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив в сторону города не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров.

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      Алевтина Запольская
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