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20:31, 22 января 2024Силовые структуры

17-летнюю россиянку без признаков жизни нашли возле мусорных баков

В Воронеже нашли тело 17-летней девушки возле мусорных баков, возбуждено дело

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ по факту обнаружения тела 17-летней девушки около мусорных баков в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, несовершеннолетняя без признаков жизни была найдена ночью в понедельник, 22 января, возле мусорных баков в Ленинском районе города. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят ряд экспертиз и допросов свидетелей, направленных на поиск преступника.

Как уточняет Telegram-канал Shot, потерпевшая девушка — уроженка Новомосковска Тульской области. По предварительным данным, с ней расправились на съемной квартире в одном из домов по улице Моисеева в Воронеже.

Ранее 24-летнего младшего сержанта полиции из Петербурга нашли с огнестрельным ранением в отделе вневедомственной охраны.

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      Олеся Мицкевич
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