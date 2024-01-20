Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 20 января 2024Силовые структуры

Дежуривший в отделе полиции российский сержант найден с огнестрельным ранением

В Петербурге сержант покончил с собой в отделе полиции

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге 24-летнего младшего сержанта полиции с огнестрельным ранением нашли в отделе вневедомственной охраны по Фрунзенскому району. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рядом с телом лежал табельный пистолет Макарова. В тот день он заступил на дежурство, получил оружие и отлучился в уборную. Через некоторое время сослуживцы обнаружили его в запертом изнутри помещении.

Предварительная версия — суицид. В соцсетях сержант попрощался с родными. Он служил в должности полицейского-водителя. Следственные органы проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

12 января сообщалось о суициде в Николаевской области. ЧП предшествовал конфликт, в ходе которого 45-летний сержант Вооруженных сил Украины открыл стрельбу по 32-летнему заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Раскрыто число пострадавших в результате ночного обстрела Горловки

      РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

      Лукашенко раскрыл подробности своей травмы при колке дров

      Первая ракетка мира вылетела с Australian Open от 19-летней теннисистки

      Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности

      Дежуривший в отделе полиции российский сержант найден с огнестрельным ранением

      Лукашенко получил травму во время колки дров

      В Германии рассказали о тактическом успехе России в зоне СВО

      Семилетняя россиянка получила ранение во время стрельбы на сельской свадьбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше