Дежуривший в отделе полиции российский сержант найден с огнестрельным ранением

В Петербурге сержант покончил с собой в отделе полиции

В Петербурге 24-летнего младшего сержанта полиции с огнестрельным ранением нашли в отделе вневедомственной охраны по Фрунзенскому району. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рядом с телом лежал табельный пистолет Макарова. В тот день он заступил на дежурство, получил оружие и отлучился в уборную. Через некоторое время сослуживцы обнаружили его в запертом изнутри помещении.

Предварительная версия — суицид. В соцсетях сержант попрощался с родными. Он служил в должности полицейского-водителя. Следственные органы проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

12 января сообщалось о суициде в Николаевской области. ЧП предшествовал конфликт, в ходе которого 45-летний сержант Вооруженных сил Украины открыл стрельбу по 32-летнему заместителю командира роты по морально-психологическому обеспечению.