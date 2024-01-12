Мобилизованный расстрелял офицера и покончил с собой на Украине

«Страна.ua»: на Украине мобилизованный расстрелял офицера из-за личной неприязни

Мобилизованный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял офицера и покончил с собой в Николаевской области. Подробности случившегося приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

По данным следователей, конфликт произошел между 45-летним главным сержантом стрелковой роты стрелкового батальона и 32-летним заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению. Военнослужащие начали потасовку на почве личной неприязни.

В результате сержант несколько раз выстрелил в заместителя командира роты из автомата АК-74, после чего совершил самоубийство.

Известно, что открывший огонь боец был мобилизован 26 февраля 2022 года, а заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению проходил службу по контракту.

Ранее сообщалось, что, предположительно, на психологическое состояние стрелявшего военнослужащего ВСУ повлияло продолжительное участие в боевых действиях.