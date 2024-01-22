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19:28, 22 января 2024Силовые структуры

Двое россиян похитили зубного техника и потребовали у него выкуп за самого себя

Двое самарцев похитили зубного техника и потребовали у него выкуп в полмиллиона

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самаре двое мужчин похитили знакомого зубного техника, чтобы потребовать у него выкуп в полмиллиона рублей за самого себя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, двое жителей Самары захотели подзаработать денег и вспомнили про общего знакомого, который работает зубным техником. Решив, что зубные протезы приносят хороший заработок, они насильно усадили мужчину в автомобиль «Лада-Приора» и вывезли за пределы города. Там злоумышленники начали избивать его, требуя выкуп в размере 500 тысяч рублей. Потерпевший согласился — часть денег он передал на месте, а за оставшимися 80 тысячами рублей предложил съездить к нему домой.

Там похитителей задержали сотрудники полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Виновным по этой статье грозит до 12 лет колонии.

Ранее 17-летний подросток из Уфы похитил сверстника, с которым у него был конфликт, и потребовал «загладить вину деньгами».

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      Олеся Мицкевич
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