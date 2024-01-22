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20:50, 22 января 2024Силовые структуры

Двух работниц московского салона красоты задержали при попытке сбыта наркотиков

В Москве работниц салона красоты задержали при попытке сбыта 2 кг «синтетики»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полицейские задержали двух работниц столичного салона красоты, которые пытались сбыть более двух килограммов «синтетики». Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, женщины получали крупные партии наркотиков, расфасовывали их и делали закладки. Их задержали в 1-м Капотнинском проезде в Москве с 230 граммами метадона. Во время обысков по месту жительства задержанных сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли полимерные пакеты с аналогичным содержимым общим весом более двух килограммов, а также мефедрон.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее полицейские в двух российских регионах задержали двоих торговцев метадоном и изъяли у них 23 килограмма запрещенных веществ.

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      Олеся Мицкевич
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