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10:42, 22 ноября 2023Силовые структуры

Еще двоих торговцев метадоном задержали в двух российских регионах

В двух российских регионах полиция задержала еще двоих торговцев метадоном

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В двух российских регионах полиция задержала еще двоих торговцев метадоном, у которых изъяли более 23 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, теперь правоохранители проверяют, могли ли наркотики быть связаны с партией, из-за которой произошло массовое отправление в Астрахани.

Первого подозреваемого задержали в лесу в городе Горячий Ключ. Им оказался краснодарский адвокат, у которого обнаружили 743 грамма метадона. Вторую фигурантку задержали в квартире в Волгограде, из которой изъяли 67 свертков с 23 килограммами запрещенных веществ. Позже задержанная показала еще один тайник, где хранила килограмм наркотиков.

В Астрахани произошло массовое отравление наркотическими веществами. Все пострадавшие употребили метадон из одной партии. По этому делу ранее задержали уже троих человек. Их допрос попал на видео.

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