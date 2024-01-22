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13:36, 22 января 2024Мир

Эрдоган пообещал Мелони обуздать потоки мигрантов

Президент Турции Реджеп Эрдоган: мы сократим потоки мигрантов в Италию

Фото: Leon Neal / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Италии Джордже Мелони значительно сократить потоки мигрантов по коридору Италия — Турция. Как сообщает Euractiv, об этом они договорились в Стамбуле.

Во время пребывания в турецкой столице Мелони провела разговор с Эрдоганом об эффективности сотрудничества в сфере миграции. В прошлом году стороны смогли достичь сокращения потока нелегальных мигрантов на 56 процентов.

Итогом беседы стала договоренность о продолжении и углублении миграционного сотрудничества. Более того, в ближайшее время министерства иностранных дел двух стран намерены заключить соглашение об ограничении миграционных потоков из Ливии.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о предвзятом отношении со стороны Евросоюза к Турции и выразил надежду на скорое улучшение отношений с европейскими странами.

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      Лина Пивоварова
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