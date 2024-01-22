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12:48, 22 января 2024Мир

Шольц вспомнил о нацизме и предостерег Германию от повторения ошибок прошлого

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с призывами митинговать против правых
СюжетПротесты в Германии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На улицах Германии прошли массовые митинги против правых немецких политиков и партий под лозунгом «Мы извлекли уроки из прошлого». Об этом сообщает El Mundo.

Акции прошли после призыва канцлера Германии Олафа Шольца: «Если есть что-то, чему больше никогда не будет места в Германии, так это национал-социалистическая расовая идеология».

При этом он отметил, что протесты необходимы для объединения всех демократически настроенных граждан, чтобы показать, что Германия «извлекла уроки из прошлого». Теперь эта цитата находится в авангарде немецких политических демонстраций.

В минувшие выходные в Германии состоялось более 80 мероприятий с участием около 350 тысяч человек.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что правые, выступающие за высылку мигрантов, являются врагами демократии.

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      Лина Пивоварова
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