Шольц вспомнил о нацизме и предостерег Германию от повторения ошибок прошлого
На улицах Германии прошли массовые митинги против правых немецких политиков и партий под лозунгом «Мы извлекли уроки из прошлого». Об этом сообщает El Mundo.
Акции прошли после призыва канцлера Германии Олафа Шольца: «Если есть что-то, чему больше никогда не будет места в Германии, так это национал-социалистическая расовая идеология».
При этом он отметил, что протесты необходимы для объединения всех демократически настроенных граждан, чтобы показать, что Германия «извлекла уроки из прошлого». Теперь эта цитата находится в авангарде немецких политических демонстраций.
В минувшие выходные в Германии состоялось более 80 мероприятий с участием около 350 тысяч человек.
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что правые, выступающие за высылку мигрантов, являются врагами демократии.