Появились подробности о заваленной вещами в кровати пятимесячной россиянке

Е1.ru: заваленная вещами на Урале девочка плакала после того, как ее уложили

Пятимесячная девочка, которая не выжила, так как ее завалили вещами в Первоуральске Свердловской области, плакала после того, как ее уложили. Об этом сообщает E1.ru

По имеющейся информации, отец девочки устал от ее плача и решил накрыть ее одеялом. Пятимесячному ребенку не хватило воздуха. Родители нашли бездыханную девочку в кроватке спустя некоторое время.

После случившегося прокуратура проводит проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

О происшествии на Урале стало известно в понедельник, 22 января. Семья пятимесячной девочки числилась как неблагополучная. Соседи утверждают, что отец ребенка постоянно выпивал и избивал беременную жену.