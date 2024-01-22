Пожилого молдаванина арестовали за перевозку украинских нелегалов

Погранполиция Молдавии арестовала мужчину за перевозку нелегалов с Украины

Пожилого молдаванина арестовали на 30 суток за перевозку двух нелегалов с Украины. Об этом сообщила Погранполиция Молдавии в своем Telegram-канале.

«На прошлой неделе 60-летний мужчина родом из города Рышканы был задержан на месте преступления», — говорится в публикации. Уточняется, что на границе он встретил и перевез двух украинских граждан, которые незаконно приехали в Молдавию.

Согласно версии следствия, украинцы заплатили мужчине пять тысяч долларов за услуги преступной группировки, в которой участвовал молдаванин.

Ранее экс-замглавы Верховной Рады и глава секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский призвал лишать гражданских прав уклонистов от мобилизации. По его мнению, они не должны иметь возможности голосовать, быть избранными или назначенными на какие-либо должности.