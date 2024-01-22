На Украине объяснили невозможность раздачи повесток полицейскими

Глава Нацполиции Украины Выговский: у полиции нет ресурсов для раздачи повесток

Украинская полиция не имеет людских ресурсов, чтобы раздавать повестки гражданам. Невозможность их раздачи объяснил глава Нацполиции Украины Иван Выговский в интервью «РБК-Украина».

Он напомнил, что в парламент выносился один из законопроектов о мобилизации, который получил замечание и был возвращен на доработку. «Раздается много мнений, заявлений и комментариев относительно раздачи повесток полицейскими, а некоторые деятели периодически озвучивают даже идею о том, что полицию необходимо мобилизовать и обязать раздавать повестки без привлечения ТЦК (территориальных центров комплектования — прим. «Ленты.ру»)», — сказал глава ведомства.

По его словам, вручение повесток и совместные наряды создадут дополнительную нагрузку на полицию. Как подчеркнул Выговский, у Нацполиции нет ресурса, чтобы поставить возле каждого сотрудника ТЦК еще и полицейского. Он отметил, что полиция максимально помогает военкоматам устанавливать местонахождение граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Ранее глава Нацполиции отверг идею о мобилизации полицейских. Как утверждал Выговский, сегодня есть около 100 тысяч действующих полицейских, 20 тысяч из них — женщины, 15 тысяч — следователи и дознаватели. Он добавил, что полиция уже задействована в составе сил безопасности и обороны.