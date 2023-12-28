Глава нацполиции Украины воспротивился мобилизации полицейских

Глава нацполиции Украины Выговский воспротивился мобилизации полицейских

Глава нацполиции Украины Иван Выговский воспротивился идее о мобилизации полицейских. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинские новости».

«Относительно предложения мобилизовать 100 тысяч полицейских могу сказать, что мы уже максимально задействованы в составе Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны», — сказал он.

Выговский уточнил, что сегодня есть около ста тысяч действующих полицейских, 20 тысяч из них — женщины. По его словам, ежедневно около 20 тысяч заступает на службу в наряд. Кроме того, есть примерно 15 тысяч следователей и дознавателей.

Ранее призвать 50 процентов всех силовиков предложила экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее мнению, сотрудники правоохранительных органов подготовлены. Она считает, что лучше отправить на фронт полицейских, сотрудников прокуратуры и других правоохранителей, чем понижать возрастную планку мобилизации с 27 до 25 лет.