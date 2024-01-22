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15:28, 22 января 2024Мир

Родственники заложников в Газе ворвались на заседание парламента Израиля

TI: семьи заложников в Газе ворвались в Кнессет с требованием вернуть похищенных

Семьи заложников палестинского радикального движения ХАМАС ворвались на заседание комиссии израильского парламента (Кнессета) с требованием вернуть их похищенных родственников. Об этом сообщает The Times of Israel (TI).

Отмечается, что протестующие прервали заседание финансового комитет Кнессета и требовали от правительства сделать больше для обеспечения освобождения членов их семей. «Вы не будете сидеть здесь, пока мучаются наши дети! Как насчет выкупа пленников?» — кричали некоторые родственники заложников.

Также звучали призывы к парламенту распустить правительство, которое, по мнению семей заложников, не предпринимает никаких шагов для возвращения их близких из плена радикального движения.

Ранее стало известно, что переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников находятся в тупике, поскольку израильская сторона не хочет прекращать боевые действия в секторе Газа. При этом подчеркивается, что США, Катар и Египет пытаются привести стороны к консенсусу.

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      Семен Александров
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